«البحوث الفلكية» لـ إيمان الحصري: حالة غير مبررة على السوشيال ميديا بسبب اللب الداخلي للأرض

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على إحدى الدراسات التي أشارت إلى أن اللب الداخلي للأرض توقف مؤقتا عن الدوران، قائلا إنها أوضحت جزء عن تكوين الأرض.

ليس له علاقة بالدراسة

وأضاف «القاضي» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يجب الفصل بين الدراسة العلمية والجدال العلمي بين المدارس العلمية المختلفة.

ولفت إلى أن ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في المنطقة العربية، من حالة هلع ليس له أي علاقة بالدراسة أو نتائجها أو صحة الحياة على الأرض أو نهاية الساعة.

وأشار إلى أن الدراسة التي جرى نشرها، تتناول التفصيل الداخلي للب الأرض وعلاقته سواء الجزء السائل أو الصلب.

سُمك طبقات الأرض

وأوضح أن الأرض عبارة عن طبقات، القشرة الخارجية منها تتراوح ما بين 45 لـ40 كم بما فيها من براكين وزلازل وبحار وكل الثروات التي نعيش عليها، ويزيد سُمكها أسفل الجبال، ويقل تحت المناطق البحرية والمحيطات.