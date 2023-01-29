مراسم استقبال الرئيس السيسي في القصر الرئاسي بأرمينيا.. بث مباشر

تستعرض «الوطن»، مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبل رئيس أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان، في القصر الرئاسي بأرمينيا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وفي كل القطاعات، خاصةً التجارية والاستثمارية، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى أرمينيا، خلال جولته الخارجية، عقب زيارة الهند وأذربيجان.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، وصل إلى مدينة يريفان عاصمة أرمينيا، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا.