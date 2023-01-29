رئيس أرمينيا: مصر من أكثر الوجهات السياحية المفضلة لمواطنينا

قال الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، إنّ السياحة تتطور بشكل ديناميكي، وبالتالي مصر كانت واحدة من أكثر الوجهات المفضلة لسنوات مستمرة لدى الشعب الأرميني لقضاء العطلات، موضحًا في الوقت ذاته أنّ عدد السياح الذين يأتون إلى أرمينيا يتزايدون بشكل كبير وبعد التسهيلات الكبيرة من منح تأشيرات دخول المصريين إلى أرمينيا، نتوقع أيضًا تدفق كبير للسياح المصريين إلى أرمينيا.

وأضاف «خاتشاتوريان»، خلال مؤتمر صحفي، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، «هذا الأمر يساهم في تعزيز أواصل العلاقات الودية الأرمينية المصرية بشكل كبير والتعارف المتبادل بين الشعبين»، موضحًا أنّه ناقش قضايا ذات أهمية أمنية وسياسية كما ناقشنا جهود أرمينيا لإرساء السلام في المنطقة.

وتابع: «للجالية الأرمينية والمصرية دورا خاصا في العلاقات بين البلدين، إذ تقدم مساهمتها لتنمية وتقوية العلاقات بين البلدين، وأعبر بالشكر الخاص شكري على الرعاية على مستوى الدولة التي ما زال يتمتع بها مواطنينا الذين يعيشون في مصر، ولا ينسى الشعب الأرميني أيضا الاستقبال بأذرع مفتوحة والدعم الذي لاقوه الأرمن الذين نجوا من الإبادة الجماعية».