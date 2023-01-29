رئيس أرمينيا: المباحثات مع الرئيس السيسي مثمرة وزيارته شرف عظيم لنا

أعرب الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، عن سعادته البالغة باستضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوفد المرافق له، «شرف عظيم أن نستضيف الوفد المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالعلاقات المصرية الأرمينية نعتز بها على مر التاريخ».

وأضاف «خاتشاتوريان»، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، في القصر الرئاسي الأرميني: «هناك صداقة شعبية بين البلدين، والعلاقات المصرية الأرمينية ممتدة على مدار 30 عامًا، والمفاوضات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمرة».

وتابع: «ناقشت مع الرئيس السيسي الإطار الواسع للعلاقات بين البلدين على مدى السنوات، وخطط اليوم والمستقبلية لتطوير العلاقات فيما بعد».