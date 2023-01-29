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تحرير 3066 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:28 ص | الأحد 29 يناير 2023
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

ضبطت الإدارة العامة للمرور، عدّة مخالفات على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 3066 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 576 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 64 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

ووفقًا لقانون المرور، فإنّ العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن:

- سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

- غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

- يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

- تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار