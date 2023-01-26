خطوات التظلم على مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية.. «دخل بياناتك»

منذ بداية تطبيق قانون المرور الجديد، ازداد اهتمام الكثير من أصحاب السيارات بمعرفة كيفية دفع مخالفات المرور المسجلة عليهم، لذا أتاحت بوابة مصر الرقمية للمواطنين فرصة التظلم على مخالفات المرور الخاصة بهم حالة إذا كانت غير صحيحة.

وتسعى بوابة «الوطن» على مدار الساعة لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء حتى يتمكنوا من إجراء الخدمة بسهولة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير خطوات التظلم على مخالفات المرور من خلال بوابة مصر الرقمية، كالتالي:

خطوات التظلم على مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

يمكن للراغبين في التظلم على مخالفات المرور خصوصا بعد تطبيق قانون المرور الجديد التظلم إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، وجاءت الخطوات الخاصة بالتظلم كالتالي:

- يقوم المواطن الراغب في تقديم التظلم على مخالفات المرور بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــــا.

- ثم يقوم الراغب في التظلم بالضغط على الأيقونة الخاصة بخدمات المرور بالضغط على «مركباتي».

- الضغط على الأيقونة الخاصة بالتظلم بالضغط على «تظلم على مخالفات رخص مركبات».

- ويقوم الراغب في التظلم بإدخال رقم الموبايل المسجل عليه حساب المواطن عبر موقع بوابة مصر الرقمية.

- إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب.

- وبعد ذلك يقوم الراغب في التظلم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالرخصة الخاصة به، مع توضيح بيانات تقديم طلب التظلم حتى يتم تصحيح الوضع إذا كان هناك خطأ في المخالفة.

وتقدم بوابة مصر الرقمية الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخرى سواء كانت مرورية مثل دفع المخالفات والاستعلام عنها وتجديد الرخصة واستخراج بدل التالف منها، أو خدمات أخرى مثل التموين والتأمين الاجتماعي والسجل التجاري والتوثيق والأحوال المدنية.