أسباب بطء شبكة الواي فاي وكيفية التغلب عليها بحلول بسيطة وسهلة

يواجه الكثيرون بطئ وأعطال في شبكات الواي فاي المنزلية، قد تؤدي إلى تعطيل بعض الأعمال، خاصة تلك التي يجري تنفيذها من المنزل، أو تسب عطل في بعض الأجهزة التي تعمل عن طريق الاتصال بالإنترنت، لذا يبحث الكثيرون عن حلول للمشاكل، وهناك عدة أمور تتسبب في بطئ شبكة الواي فاي.

كثرة عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة

يتسبب كثرة عدد الأجهزة المتصلة بالواي فاي، مثل كاميرات المراقبة والهواتف والحاسب وغيرها، في زيادة الضغط على الشبكة وبطئها، لأن معظم أجهزة التوجيه المنزلية، لم تُصمم للتعامل مع اتصال عدد كبير من الأجهزة الذكية، ولحل هذه المشكلة، يمكنك استخدام بروتوكول Z-Wave للاتصال اللاسلكي والذي يعمل بتردد مختلف عن شبكة الواي فاي، بحسب «البوابة العربية للتقنية».

تثبيت جهاز التوجيه في مكان غير مناسب

تتأثر سرعة شبكة الواي فاي بالأجسام الصلبة، فكلما زاد عدد الأجسام أو الجدران بين الأجهزة الذكية المتصلة بالواي فاي وجهاز التوجيه، انخفضت سرعة شبكة الواي فاي، وللتغلب على هذه المشكلة، يمكنك وصل كابل الإيثرنت Ethernet في مكان آخر بالمنزل، واستخدام جهاز توجيه إضافي لشبكة الواي فاي.

وجود الكثير من شبكات الواي فاي المحيطة

كثرة شبكات الواي فاي في منطقة واحدة، تسبب بطء الشبكة لكونها تستهلك عرض النطاق الترددي المتاح frequency bandwidth، ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق توصيل بعض الأجهزة بالإنترنت باستخدام Ethernet، بدلاً من الواي فاي، واستخدم شبكة الواي فاي للهواتف والأجهزة اللوحية التي لا يمكن توصيلها بكابل Ethernet.

استخدام الكابلات القديمة

يستخدم الكثيرون كابلات رديئة التوصيل، وهناك طريقة سهلة للتحقق من الكابلات، وهي البحث عن الرقم الظاهر بجانب كلمة Cat الذي يدل على مواصفات هذا الكابل، وCat-5 أقدم وأبطأ كابل، وCat-5e الكابل الأكثر استخدامًا ويدعم اتصال Gigabit Ethernet وسرعته 1000 ميجابت في الثانية، أما Cat-6/6a فهو أسرع الكابلات الشبكية، حيث يدعم معدل بيانات أعلى يصل إلى 10 جيجابايت – (10000 ميجابايت) وعرض نطاق ترددي يصل إلى 250 ميجاهرتز.

تقوية إشارة الواي فاي

يعتقد الكثير، أن الحل الأسهل لمشاكل شبكة الواي فاي هو استخدام أجهزة تقوية إشارة الواي فاي، وغالبًا ما تفشل هذه الأجهزة في معالجة المشكلة التي تواجهها شبكة الواي فاي، وقد تجعل الأمور أسوأ، ومن الأفضل في هذه الحالة استخدام نظام واي فاي شبكي mesh wi-fi system، أو نظام UniFi الذي يتيح إضافة نقاط وصول حسب الحاجة.