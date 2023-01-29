«معلومات الوزراء» يُطلق دورة تدريبية لشباب الباحثين

نظم منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دورة تدريبية، اليوم، بشأن مجالات إعداد وكتابة موجز أوراق السياسات العامة لشباب الباحثين ضمن مبادرة «شباب من أجل التنمية»، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تشجيع شباب الباحثين

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تشجيع شباب الباحثين وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار، بتقديم أوراق بحثية وبدائل للسياسات اعتمادًا على منهجيات علمية رصينة، بما يعزز التواصل المجتمعي مع المجتمع الأكاديمي، ويوفر قنوات متعددة للحوار مع شباب الباحثين لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم بما يدعم متخذ القرار.

منتدي السياسات العامة بمجلس الوزراء

وكان منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نظم مسابقة بحثية بين شباب الباحثين في أغسطس 2021، بشأن مجالات إعداد وكتابة أوراق السياسات العامة، والتي انتهت بإعلان فوز 6 فرق بحثية خلال 2022، لتبدأ بعدها فعاليات الدورة التدريبية للفرق البحثية الفائزة بمبادرة شباب من أجل التنمية التي نظمتها وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومن المنتظر أن تستمر فعاليات الدورة التدريبية حتى 31 يناير الحالي، بمشاركة عدد من الجامعات، مثل «المنصورة، وبورسعيد، وعين شمس، وبني سويف، والقاهرة»، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السياسة العامة، وهم الدكتورة غادة برسوم، أستاذ مشارك ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمستشارة بمنظمة العمل الدولية واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف والبنك الدولي، والتي لها العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية الدولية المرموقة، والدكتور خالد عبدالحليم، مدرس زائر السياسة الحضرية بقسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستشاري البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة العمل الدولية،

كما يشارك الدكتور محمد القرماني، أستاذ مساعد السياسة العامة بالجامعة الأمريكية، ورئيس قطاع مختبر الأبحاث ببنك الطعام المصري، ومدير ملفات التعاون الإنمائي بين الحكومة المصرية وعدد من مؤسسات التمويل الإقليمية والصناديق العربية بوزارة التعاون الدولي، فضلا عن فريق عمل منتدى السياسات العامة ونخبة من المتخصصين في مجال السياسة العامة بالمركز.