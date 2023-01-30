أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم

شهدت أسعار الفاكهة استقرارا واضحا في الأسواق، وسط توافر المعروض من كافة الأصناف وهدوء في حركة البيع والشراء.

جاء ذلك تامنا مع استمرار الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية كافة السلع وتوافرها للمستهلك، وفي السطور التالية، نرصد أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم، وفق جولة أجرتها «الوطن»، في سوق حدائق القبة.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

سجّل سعر البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.

كيلو الفراولة تراوح سعره بين 15 و20 جنيهًا.

الرمان بين 12 و15 جنيهًا.

البرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة نحو 15 جنيهًا.

البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهًا.

التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

الموز بين 12.5 و15 جنيهًا.

اليوسفي نحو 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني، كما يلي:

التفاح تراوح سعره بين 17 و20 جنيهًا.

الجوافة بين 6 و7 جنيهات.

العنب الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

البرتقال بين 5 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

كيلو الكنتالوب تراوح بين 6 و8 جنيهات.