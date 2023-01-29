أسعار الفاكهة في محلات التجزئة وسوق العبور اليوم

تباينت أسعار أصناف الفواكه اليوم، وفق ما كشف عنه الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، وفيما يلي أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار أصناف الفاكهة في سوق العبور، كالتالي:

الكاكا بين 10 إلى 20 جنيها.

الخوخ المستورد يترواح بين 15 إلى 20 جنيها.

البرتقال البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات.

برتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.

برتقال سكري من 4 إلى 5 جنيهات.

نارنج ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

يوسفي يتروح سعره بين 4 إلى 10 جنيهات.

الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

عنب مستورد اصفر يترواح بين 25 إلى 35 جنيها.

عنب مستورد أسود يترواح سعره بين 30 إلى 50 جنيها.

التفاح الأمريكي بين 18 إلى 30 جنيها.

بلح رملي بين 4 و8 جنيهات.

بلح سيوي بين 25 إلى 30 جنيها.

بلح ثلاجة بين 4 إلى 8 جنيهات.

التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.

الجوافة بين 4 إلى 10 جنيهات.

الرمان بين 8 إلى 14 جنيهات.

كنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات

مانجو كيت بين 40 إلى 70 جنيها.

برقوق مستورد بسعر يترواح سعره بين 20 إلى 30 جنيها.

كمثرى مستورد يترواح سعره بين 30 إلى 60 جنيها.

الأناناس بسعر 42 جنيها.

قشطة بلدي بين 10 إلى 40 جنيها.

تين برشومي بين 7 إلى 15 جنيها.

تفاح جولدن يترواح سعره بين 18 إلى 30 جنيها.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وفي أسواق التجزئة جاءت أسعار الفاكهة كما يلي.

بطيخ الكيلو 11.95 جنيه.

موز بلدي بسعر 16.95 جنيه.

برتقال عصير 5.95 جنيه.

تفاح أصفر مستورد 61.95 جنيه.

تفاح أخضر مستورد بسعر 82.95 جنيه.

تفاح أحمر بسعر 31.95 جنيه.

موز مستورد 69.95 جنيه.

كيوي 34.95 جنيه.

جوافة 31.95 جنيه.

أناناس ذهبي 69.95 جنيه.

أفوكادو 115.65جنيه.