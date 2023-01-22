أسعار الخضراوات والفواكه في سوق العبور.. أبرزها البامية والبرتقال

تتابع السيدات أسعار الخضراوات والفواكة أولا بأول، وتعتمد في متابعتها لحركة الأسعارعلى أسواق الجملة قبل التوجه إلى أسواق بيع التجزئة، ومن بين أهم الأسواق التي يتم الاعتماد عليها هو سوق العبور، الذي أعلن أسعار الخضراوات والفواكة صباح اليوم الأحد، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الخضراوات والفواكه في سوق العبور على هذا النحو:

أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور

ونستعرض أسعار الخضراوات والفواكه في سوق العبور، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للسوق على النحو التالي:

- يتراوح سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا.

- تيراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو خيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه.

- تراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

أما عن أسعار الفاكهة فسجلت في سوق العبور وفقا لما نشره السوق الآتي:

- تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 17 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر الجوافة في سوق العبور بين 6 و7 جنيهات.

- تراوح العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البرتقال بين 5 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.