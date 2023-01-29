تعرف على الحدين الأدنى والأقصى لغرامة عدم ربط السائق حزام الأمان

إجراءات تنظيمية وقانونية جاءت بقانون المرور الجديد 2023، الذي وافق مجلس النواب على مواده وأقره للعمل به، بالموافقة على العقوبات المقررة على عدة مخالفات أو الغرامات المدفوعة على تجاوز التعليمات المحددة، وفي هذا الإطار وضعت وزارة الداخلية عددا من الرادارات الحديثة المتصلة بغرفة عمليات المرور، على جانبي الطرق السريعة والصحراوية، من أجل رصد لحظة بلحظة كيف تسير الحالة المرورية وإرسالها لحظيًا.

غرامة مخالفة القيادة دون ربط حزام الأمان

أسباب كثيرة لتركيب الرادارات الجديدة على الطرق من قبل الداخلية، ولعل أبرزها رصد المخالفات التي نص عليها قانون المرور الجديد، ليس فقط السرعة الزائدة أو الانتظار في الممنوع، بل وأيضًا منها إهمال ربط حزام الأمان، الأمر الذي وقع فيه العديد من السائقين في الآونة الأخيرة دون معرفة غرامته لمن يخالف التعليمات.

أهمية ربط حزام الأمان للسائق

وللحزام أهمية قصوى لدى السائق وهي الحد من مخاطر الحوادث، وارتداد جسد السائق في طارة القيادة أو الزجاج الأمامي لسيارته، ما يسبب في الغالب إصابات وخيمة تضر بصحة السائق، لذا شدد قانون المرور الجديد على ربط حزام الأمان ووضع عقوبة لمن يخالف هذه التعليمات، حفاظا على حياة المواطنين.

غرامة 300 جنيه بحد أقصى عقوبة القيادة دون ربط حزام الأمان

وأقر قانون المرور الجديد 2023، عقوبة على من لم يربط حزام الأمان خلال قيادة سيارته، بغرامة مالية تتراوح قيمتها بين 100 إلى 300 جنيه، موضحًا أنه يجوز التصالح على هذه المخالفة.

ورصدت ردارات المرور الجديدة على الطرقات الصحراوية والطرق السريعة، العديد من مخالفات عدم ربط حزام الأمان، ووضعت غرفة عمليات المرور العقوبة المناسبة لكل مخالفة منها، فيما يتراوح من 100 إلى 300 جنيه، حسب كل حالة، وذلك حفاظا على صحة السائق، حال التعرض لأي اصطدام مفاجئ.