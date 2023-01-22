«س و ج» محظورات قانون المرور والعقوبات.. الغرامة تصل لـ3 آلاف جنيه

«حقوق وواجبات وعقوبات تصل للحبس، وبعضها بالغرامة فقط».. قواعد مُلزمة لقائدي المركبات وتعليمات لا حياد عنها للسير في الطريق العام، هذا ما نص عليه قانون المرور الجديد، الذي وضع عقوبات محددة للمخالفات المروية، مقرر تطبيقها من رجال المرور حال حدوث أي منها، وبعضها لا يجوز التصالح فيه، وحدد هذه العقوبات في عدة نقاط.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز المخالفات المروية وعقوباتها، كما ورد في مواد قانون المرور الجديد، وفقًا للموقع الإلكتروني للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، كما يلي.

ما هي عقوبة مخالفة تعمد السير عكس الاتجاه؟

ـ تتراوح قيمتها بين 1000 إلى 3000 جنيه، وتصل للحبس.

ما هي عقوبة مخالفة تجاوز السرعة المقررة؟

ـ غرامة تتراوح بين 300 إلى 1500 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

حال جلوس الابن بعمر أقل من 7 أعوام في المقعد الأمامي.. ما هي العقوبة المقرر؟

- تعد مخالفة تتراوح غرامتها بين 20 إلى 50 جنيها، ويجوز التصالح عليها.

ما هي عقوبة مخالفة وجود كسر في زجاج السيارة؟

ـ غرامة تتراوح قيمتها ما بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ما هي عقوبة مخالفة السير دون رخصة قيادة؟

ـ غرامة تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

كيف يعاقب القانون على السير دون رخصة تسيير؟

ـ غرامة تتراوح قيمتها بين 1000 إلى 3000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ما هي عقوبة مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها؟

ـ غرامة تصل إلى 1500 جنيه مع إيقاف 6 أشهر، ولا يجوز التصالح فيها.

ما هي عقوبة مخالفة تعمد طمس اللوحات المعدنية؟

ـ غرامة تصل إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر، ولا يجوز التصالح فيها.

ما هي عقوبة مخالفة تغيير لون اللوحات المعدنية؟

ـ غرامة تتراوح بين 300 إلى 1500 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

ما هي عقوبة مخالفة انتهاء إيصال سحب رخصة «التسيير»؟

ـ غرامة تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

كيف يعاقب قانون المرور الجديد على انتهاء إيصال رخصة القيادة؟

ـ بغرامة قيمتها بين 1000 إلى 2000 جنيه ويجوز التصالح فيها.

ما عقوبة المخالفات المرورية الناتجة عن انتهاء رخصة التسيير؟

ـ غرامة تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه ولا يجوز التصالح عليها.

بكم تقدر غرامة عدم اتباع تعليمات رجل المرور؟

ـ تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

ما هي غرامة مخالفة كسر الإشارة الضوئية؟

ـ تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

ما هي عقوبة مخالفات «السير ببطء شديد على الكوبري أو مدخل نفق - تعمد التوقف على الكوبري»؟

ـ غرامة تتراوح قيمتها بين 100 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

ما العقوبة المنتظرة حال استخدام التليفون يدويا خلال القيادة؟

ـ غرامة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ما هي عقوبة مخالفات «استعمال الأنوار المبهرة - عدم توافر شروط الأمن والمتانة»؟

ـ غرمة تتراوح بين 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، ولا يجوز التصالح عليها.

ما هي عقوبة مخالفة إخراج المركبة دخان كثيف؟

ـ غرامة تتراوح قيمتها بين 500 إلى 1500 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ما هي عقوبة مخالفة عدم وجود طفاية حريق بالمركبة؟

ـ غرامة تتراوح قيمتها بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ما هي مخالفة عدم صلاحية الفرامل؟

ـ تتراوح بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ما عقوبة مخالفة تركيب زجاج «فاميه» أو ستائر تحجب الرؤية؟

ـ غرامة تتراوح قيمتها بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

حال القيادة دون حزام أمان.. ما هي العقوبة؟

ـ غرامة تتراوح قيمتها بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز التصالح عليها.