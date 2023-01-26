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احذر الحمولة الزائدة على السيارة.. تعرضك لغرامة في قانون المرور الجديد

كتب:

محمد أباظة
01:55 ص | الخميس 26 يناير 2023
مخالفات المرور

مخالفات المرور

يعمل قانون المرور الجديد على وضع الضوابط والغرامات على المخالفات والتجاوزات التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر، وبصفة خاصة السائقين والركاب والمارين على الطرق، لذلك نص القانون على بعض الغرامات والعقوبات؛ لتنظيم حركة السير والحفاظ على سلامة الجميع.

عقوبة الحمولة الزائدة

ومن بين المخالفات المنتشرة كثيرًا في بعض الشوارع والطرقات هى تحميل السيارات بحمولة زائدة عن الحد الطبيعي، ذلك المشهد الذي يتكرر بشكل مستمر في السيارات الخاصة والربع نقل والنقل، الأمر الذي قد يتسبب في أذى للسائق والركاب والمارة، ويعرض حياة المتواجدين للخطر بسبب هذه الحمولة التي تكون زائدة عن قدرة السيارة.

قانون المرور الجديد

ولهذا السبب نص قانون المرور الجديد في مادته رقم «74»، وبين العقوبات والغرامات الواردة ضمن هذه المادة، أنه يعاقب كل من ارتكب عدة أفعال من بينها: «مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها».

ويعاقب قانون المرور الجديد في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أي قانون آخر.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.