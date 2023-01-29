«السلام والمحبة» ورشة عمل بجناح مجلس حكماء المسلمين في معرض الكتاب

عقد «منتدى شباب صناع السلام» ورشة عمل تفاعلية عن «السلام والمحبة»، بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشاركة ميرة المهيري، عضو منتدى شباب صناع السلام التابع لمجلس حكماء المسلمين، وعضو مجلس شباب الإمارات، وأول إماراتية تعمل كمفتشة أمان نووي، تناولت أنشطة تفاعلية في التعارف بين جنسيات مختلفة واكتساب أصدقاء جدد وتعزيز السلام والمحبة والإخاء الإنساني.

ورشة السلام والمحبة بمعرض الكتاب

واشتملت ورشة العمل التفاعلية في معرض الكتاب، على العديد من الأنشطة بين 4 مجموعات، جرى تشكيلها بين جنسيات مختلفة، وشباب وفتيات لا يعرفون بعضهم سابقا؛ وذلك لكي يكتسبون نوعًا من التعارف والصداقات الجديدة، والتدرب على التطبيق العملي لمجموعة من القيم الإنسانية التي تساعدهم على نشر وتعزيز قيم السلام والتعايش في مجتمعاتهم.

وتضمنت الورشة التفاعلية، سؤالًا محوريًّا وهو: كيف تعرف السلام؟ لكي يحكي كل مشارك في مجموعته موقفًا شخصيًّا حدث له أو أمامه أو في محيطه، ثم يعلق الآخرون على هذا الحدث وإبداء ملاحظاتهم أو استفادتهم من الموقف.

كما شملت أنشطة ورشة العمل التفاعلية عن «السلام والمحبة»، طرح كل مجموعة لأفكارها ومبادراتها؛ لكي يكون المجتمع أكثر سلامًا ولتعزيز التعايش المشترك والإخاء الإنساني بين البشر في أنحاء العالم.

تفاصيل ورشة السلام والمحبة بجناح مجلس حكماء المسلمين

يُذكر أن شباب صناع السلام، هم نخبة من الشباب من أصحاب المبادرات الخلاقة، اختيروا من الشرق والغرب ليقودوا نقاشات تتعلق بدورهم في بناء السلام العادل ونشر ثقافة التعايش المشترك، وذلك انطلاقًا من رؤية مشتركة لعالَمٍ يتعاون فيه الناس على مختلف جنسياتهم ودياناتهم وعرقياتهم، وذلك بمبادرة من مجلس حكماء المسلمين، بالشراكة مع الأزهر الشريف، وأسقفية كانتربري بهدف تدريب جيل من الشباب على التعايش وبناء السلام.

وتأتي مشاركةُ مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2023، انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.