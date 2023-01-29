جلسات «حكي وتلوين» بجناح حياة كريمة في معرض الكتاب.. «حاربوا التنمر»

استقبل جناح «حياة كريمة» من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مجموعة كبيرة من الأطفال، الذين أجروا جولة ميدانية داخل قاعات العرض، ثم بدأوا في جلسات «الحكي والتلوين».

تفاصيل جلسات الحكي والتلوين بجناح حياة كريمة

كما قدم الأطفال مشاهد عن ظاهرة التنمر وكيفية التعامل معها وصدها داخل جناح معرض الكتاب، حتى وصلوا إلى نهاية اليوم، وهناك تمّ توزيع قصة «أحلام فارس» في عددها الأول على الأطفال من زائري المعرض.

ونشرت مبادرة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا للأطفال خلال رسمهم وتلوينهم، وجلسات الحكي التي شاركوا بها، والتقاطهم للصور التذكارية داخل جناح حياة كريمة.

جناح «حياة كريمة» في معرض الكتاب

وتشارك حياة كريمة في الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح خاص، وذلك للمرة الأولى في فعاليات معرض الكتاب، والذى يُقام بالتجمع الخامس داخل مركز مصر للمعارض، ويشارك به عدد ضخم من دور النشر سواء الأجنبية او العربية، علاوة على عدد من المؤسسات والقطاعات.

وتعد المشاركة الوحيدة لمؤسسة حياة كريمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كانت العام الماضي من خلال ندوة ناقشت الاهتمام بمحور بناء الإنسان مع تسليط الضوء على محور البنية التحتية في أعمال مبادرة حياة كريمة، وأقيمت في قاعة ضيف الشرف.