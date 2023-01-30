فيفي عبده: أبدأ تصوير مشاهدي في مسلسل «آخر الزمن» خلال أيام

تشارك الفنانة فيفي عبده في السباق الرمضاني لهذا العام 2023 بمسلسل «آخر الزمن»، وذلك بعدما كانت قد خاضت السباق الرمضاني الماضي لعام 2022 بمسلسل شغل عالي مع الفنانة شيرين رضا.

كشفت الفنانة فيفي عبده تفاصيل مسلسل آخر الزمن من خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن» إذ قالت إنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل المختلف وأنها ستصور مشاهدها خلال أيام قليلة مقبلة.

فيفي عبده تكشف تفاصيل مشاركتها فى رمضان

وتابعت فيفي عبده قائلة إن مسلسل آخر الزمن يشبه نوعية المسلسلات التي كانت تقدمها منذ سنوات كمسلسل الحقيقة والسراب وغيرهم وهذا النوع يحبه الجمهور كثيرا.

يذكر أن مسلسل آخر الزمن يشارك فيه عدد من الفنانين منهم فيفي عبده وكمال أبو ريا وأحمد عبد العزيز وأحمد سلامة ومحسن منصور وعزة مجاهد وعدد آخر من الفنانين.

وكانت قد قدمت الفنانة فيفي عبده في مسلسل شغل عالي مع عدد من الفنانين منهم شيرين رضا ورشا بن معاوية ومروان يونس وعدد آخر من الفنانين.