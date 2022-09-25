فيفي عبده عبده تهنئ سعد لمجرد بعقد قرانه: «ربنا يسعدكم»

هنأت فيفي عبده، سعد مجرد بعقد قرانه عبر حسابها بموقع التواصل تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت صورة لـ سعد لمجرد برفقة زوجته وعلقت قائلة: «مبروك يا سعد أنت وعروستك.. ربنا يسعدكم».

عقد قران سعد لمجرد

وعقد المغربي سعد لمجرد قرانه على «غيثة»، ونشر صورة تجمعها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتب قائلاً، «شكرًا للعائلة والأحباب في المغرب العزيز ولكل من هنأنا وللمتتبعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم دون استثناء، شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا، وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم في هذه المناسبة».

وأضاف سعد لمجرد، «أمنيتي أن أصافح كل محب أينما وجد لأعبر لكم عن شكري وعن امتناني على الدعم الموصول، جعل الله أيامكم كلها فرحا وسرورا وسعادة.. الله يبارك فعمر سيدي الله ينصر سيدنا».

آخر أعمال سعد لمجرد

وطرح سعد لمجرد، مؤخرًا أغنيته الجديدة «الحلق»، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وحققت الأغنية 8 ملايين و368 ألف جنيه منذ طرحها على اليوتيوب 1 سبتمبر الماضي.

يُذكر أنَّ سعد لمجرد شارك مع اللبنانية إليسا مؤخرًا في أغنية «من أول دقيقة»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.