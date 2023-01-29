طرق الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار واحتكار السلع في معارض «أهلا رمضان»

خصصت محافظة الجيزة عددا من الأرقام الهاتفية، لتلقي شكاوى المواطنين بشأن وجود أي مغالاة أو زيادة في أسعار السلع، المطروحة بمعارض «أهلا رمضان» المنتشرة في جميع أحياء المحافظة.

أرقام لتلقي الشكاوى في معارض «أهلا رمضان»

وأشارت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها، إلى أن الأرقام مخصصة أيضا للإبلاغ عن اختفاء سلع من السوق أو وجود ممارسات احتكارية، ويجري التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية:

- 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371.

- رقم الخط الساخن 114.

- وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

تنوعت أسعار السلع الغذائية المختلفة، التى تحرص وزارة التموين على توفيرها داخل معارض «أهلا رمضان»، حسب الوزن والنوع، من بينها الآتي:

- كيلو أرز معبأ كسر 5% سجل 15 جنيهًا.

- كيلو السكر سجل 16 جنيهًا.

- مكرونة 350 جرامًا سجل 7.50 جنيه.

- سعر مكرونة 400 جرام بلغ 8 جنيهات.

- عسل نحل 350 جرام سجل 23 جنيهًا.

- الشاي بسعر11 جنيهًا.

- كيلو دقيق 18 جنيها.

- كيلو المكرونة 18 جنيها.

- كيلو السكر 16 جنيها.

أسعار اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان

- اللحمة البلدي إلى 140 جنيها.

- اللحم المفروم البرازيلي يصل إلى 115 جنيها.

- اللحم المجمد قطع برازيلي إلى 135 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم الطازج 135 جنيها.

- يصل سعر الدواجن المجمدة وزن كيلو و200 جرام إلى 90 جنيها.