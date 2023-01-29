«مدني» يصعد للمرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء»: منافسة في ثراء اللغة العربية

بثبات وثقة في النفس وحماس ممزوج بالأمل، وقف الشاعر أحمد جمال مدني على مسرح شاطئ الراحة في برنامج أمير الشعراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبلغة عربية فصحى قدم أبيات شعرية من ديوانه الخاص، في أكبر وأهم المسابقات على مستوى الوطن العربي في مجال الشعر العربي الفصيح، ملقياً أبيات من قصيدة «المتعبون» التي يقول مطلها: «أنا من صفوف العابرين إلى غد قريب لنا منا كعين وحاجب.. خطانا إلى الناس احتراقا ولم نزل شموعًا لأت أو دموعا لذاهب.. وفكرتنا نار باليل مشاكس ستحملها ريح إلى جانب».

«مدني» يشارك في المسابقة حاملاً حماس وفرحة أهل قريته به

صفق الحاضرون في مسابقة «أمير الشعراء» بحرارة، ومن خلف شاشات التلفاز تابعه أهله بقرية «العوضلاب» في مركز إدفو بمحافظة أسوان، أملاً في فوز ابنهم الشاعر، فبتوقيت إذاعة البرنامج هدأت شوراعها وتجمع أهلها في ساحة حول شاشة عرض ومكبرات صوت يستمعون إلى «مدني» الذين أحبو أن يخرج من بينهم شاعرًا ويروه في مكانة مرموقة، بينما هو يحمل في قلبه «الأمل» كدافع رئيس له ولأهله وشعره الذين يحملونه مسؤولية كبيرة بتواجده في مسابقة أمير الشعراء يقدم أفضل ما لديه، قائلاً: «لمثل هؤلاء نكتب ونجتهد وعن هؤلاء نرسم صورنا ونشكل قصائدنا.. أتيت من هناك جامعًا حكاياتهم ومعاناتهم وحبهم الجارف في قلبي».

المنافسة على الفوز والتأهل للمركز قبل الأخير

كتابة الشعر وإلقاءه موهبة يجيدها أحمد جمال مدني، خريج كلية التجارة بجامعة جنوب الوادي ويعمل مخرج دبلجة الرسوم المتحركة للأعمال الدرامية، منذ زمن طويل وصدر له 3 دواوين شعرية، تطلع للالتحاق بمسابقة أمير الشعراء، وتقدم للمشاركة في المسابقة منذ الإعلان عن الموسم الحالي، ونحج في الاختبارات التي شملت ما يزيد 1700 شاعر على مستوى الوطن العربي، وكان من بين الـ100 شاعر المؤهلين للسفر للإمارات لإجراء مقابلات مع لجنة التحكيم، والمشاركة في للحلقات المباشرة المذاعة عبر شاشات تلفزيون أبو ظبي، والتي تمثل التصفيات النهائية حسب قول الشاعر مدني في حديثه لـ«الوطن».

على مسرح شاطئ الراحة، خاض الشاعر أحمد جمال مدني المنافسة القوية الثرية بجمال ورونق اللغة العربية مع شعراء من العالم العربي، وتأهل فيها رفقة 3 شعراء مصريين إلى مرحلة الأربعين بعد إلقاء نصوص شعرية أجازتها لجنة التحكيم، إلى أن وصل إلى مرحلة الارتجال التي نحج فيها أيضا وتأهل مع شاعرة مصرية إلى مرحلة الـ20 المشاركون في الحلقات المباشرة، إلى أن تأهل إلى مرحلة الـ15 وهي المرحلة قبل النهائية، ويأمل الشعار أحمد جمال مدني في الفوز تحقيقاً لأمل أهل قريته الحبيبة التى يشعر تجاههم بالمسؤولية: «فرحتي بهم كبيرة جدًا وبدعمهم أكمل طريقي وأتمنى أن أكون هذا الذي يستحق كل هذا الفضل».

مسابقة أمير الشعراء تهدف للحفاظ على التراث العربي

مسابقة أمير الشعراء هي برنامج تلفزيوني تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، كل عامين على مسرح شاطئ الراحة في إمارة أبوظبي، وهو عبارة عن مسابقة أدبية في مجال الشعر العربي الفصيح، انطلق موسمه الأول عام في عام 2007، وتهدف لتفعيل النشاطات والممارسات التراثية والثقافية المرتبطة بالعادات والتقاليد من أجل استدامة الهوية وتقوية الروابط الإنسانية والمجتمعية.