الثقافة اليوم.. ندوة للسفير الصيني وإحياء ذكرى أمير الشعراء أحمد شوقي
إيناس عبدالدايم تستقبل السفير الصيني بالمجلس الأعلى للثقافة
كتب:
إلهام زيدان
03:38 ص | الأربعاء 07 أكتوبر 2020
وزارة الثقافة المصرية
ينظم هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتورة سعاد شوقي- رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة؛ الأمسية الثانية سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية"، التي يتم الاحتفاء فيها بدولة الصين.
وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم، وتتضمن الأمسية- كلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية.
-كلمة السفير/ لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة
- كلمة السفير/ مجدي عامر- سفير مصر الأسبق بالصين مساعد وزير الخارجية الأسبق.
- الدكتور محسن فرجانى- أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة.
- الدكتور الصاوي الصاوي- أستاذ الفلسفة بجامعة بنها وعضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.
وتقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ على أن يتم بثها على قناة أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.
من جهة أخر تنظم لجنة الشعر التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور محمد أبو الفضل بدران، ندوة وأمسية شعرية بمناسبة ذكرى رحيل أمير الشعراء أحمد شوقى وفي إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمناسبة الاحتفالات بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية؛ وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 بمتحف أحمد شوقي بالجيزة "كرمة ابن هانئ"؛ وذلك في إطار التعاون بين المجلس وقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور.
تبدأ الفاعليات بمحاضرة حول الشعر الإسلامى عند أحمد شوقى يقدمها الشاعر أحمد عنتر مصطفى؛ والناقد الدكتور سعيد الباز، ويليها أمسية شعرية بعنوان (قراءات من شعر أحمد شوقى في المديح النبوي) ويشارك بها الشعراء:
- الشاعر/ خالد عبد السلام
- الشاعر/ سعد عبد الرحمن
- الشاعرة الدكتورة/ شيرين العدوي
ويشارك بها ويديرها الشاعر/ عماد غزالي
كما يصاحب الأمسية فقرة غنائية يقدمها المطرب/ أشرف على لأشعار أحمد شوقي
وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا