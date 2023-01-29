ماذا ورد بتحريات الشرطة في جريمة مهندس المرج؟.. دافع عن جارته فقتلوه بعدة طعنات

14 شهرًا مرَّت على جريمة مقتل المهندس حسن عارف، مهندس كهربائي، والذي قُتل على يد 8 أشخاص من جيرانه بينهم 4 سيدات، عندما سددوا له عدة طعنات راح ضحية الشهامة بعد أن قرر معاتبة جيرانه عندما اعتدوا على إحدى السيدات جارته، وقرر الدفاع عنها في موقف شهم، إلا أنهم قرروا الخلاص منه وشرعوا في قتل أشقائه، بمنطقة المرج بالقاهرة، وجرى إحالة المتهمين الثمانية الذين شاركوا في الجريمة إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، وتمت معاقبة المتهمة الأولى وشقيقها المتهم الثاني بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت 26 مارس المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين.

المتهمون أثاروا حالة من الفزع والرعب

أوراق القضية التي حملت رقم 35354/ 529 لسنة 2021، جنايات المرج والمقيدة برقم 4883 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، حملت العديد من المفاجآت من بينها تحريات الأجهزة الأمنية التي أوضحت أنه الجريمة تمت على أثر بلاغ الواقعة بإثارة المتهمين الثمانية لحالة من الفزع والرعب في نفوس المجني عليه وقاطني منطقة سكنهم وآثار لزجاجات مهشمة وتبين وجود خلافات سابقة فيما بين طرفي الواقعة، وعلى أثرها توعدت المتهمة الخامسة للمجني عليه الأول بالقتل وبتاريخ الواقعة اعتدى المتهمون على المجني عليه فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية.

التحريات: المتهمون قصدوا قتل المجني عليه وأشقائه

وأضافت التحريات أن المتهمين حملوا الأسلحة بيضاء (شوم ، زجاجات، طوب ، مواسير)، وحال محاولة المجني عليه وأشقائه التصدي لهم أحدثوا وآخرون مجهولون إصابتهم قاصدين قتلهم وعلى ذلك قامت الشرطة بضبطهم وبحوزتهم الأسلحة البيضاء وبمواجههتم اعترفوا وأقروا بارتكاب الوقعة وعزى قصدهم قتل المجني عليه وأسرته.

العقوبة القانونية

حول الموقف القانوني قال المحامي علي هيكل الخبير القانوني، الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.