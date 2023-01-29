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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

كتب:

أ ش أ
09:01 م | الأحد 29 يناير 2023
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

ونقلت وكالة أنباء السعودية «واس»، عن بيان للديوان الملكي السعودي، أن صلاة الجنازة على الأمير عبدالإله غدا بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

ويعد الأمير عبد الإله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الابن السادس عشر من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، وولد في مدينة الرياض عام 1941. 

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بقلم أ ش أ