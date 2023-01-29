قناة الحياة تعرض تقريرا عن مشاركة السعودية في معرض الكتاب.. 200 عنوان جديد

عرضت قناة الحياة، تقريرا بعنوان «معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر معارض الشرق الأوسط بمشاركات عربية وإفريقية وأجنبية وهيئات أممية».

تفاصيل جناح السعودية

وأفاد التقرير، بأنّ جناح المملكة العربية السعودية بمعرض الكتاب يضم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف السعودية ومركز طباعة المصحف الشريف وجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية.

جناح المملكة العربية السعودية يعرض نحو 200 عنوان من أحدث الكتب عن المملكة وإصدارات الجامعات والمكتبات والوزارات السعودية.

مشاركة إماراتية مميزة

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح مجلس حكماء المسلمين ومركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية والأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية والعديد من الأجنحة.