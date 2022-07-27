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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر

كتب:

سارة ثروت
07:34 م | الأربعاء 27 يوليو 2022
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي، قبل قليل، وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لوكالة أنباء «واس السعودية».

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير عبدالرحمن

وأصدر الديوان الملكي بيانا مهما، جاء فيه: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».

وأضاف البيان: «تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون»، بحسب وكالة أنباء «واس» السعودية.

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بقلم سارة ثروت