«فاهاجن» يشيد بالاقتصاد المصري والمشروعات الكبرى: نتطلع لنقل تجربة مصر إلى بلادنا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى،اليوم، بالقصر الرئاسى فى العاصمة الأرمينية «يريفان» مع الرئيس «فاهاجن خاتشاتوريان»، رئيس جمهورية أرمينيا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أجرى مباحثات مغلقة مع الرئيس الأرمينى، تبعتها جلسة مباحثات موسّعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحّب الرئيس الأرمينى فى مستهلها بالزيارة التاريخية لـ«السيسى»، مؤكداً تقدير أرمينيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أشاد بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكداً حرص بلاده على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى جميع المجالات، فضلاً عن التطلع لتبادل الخبرات الفنية مع مصر ومشاركتها فى تنفيذ المشروعات فى أرمينيا فى عدد من القطاعات التى باتت تتمتع فيها بتجربة ناجحة، لاسيما البنية التحتية والنقل.