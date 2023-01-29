اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «مصر وأرمينيا».. صفحة جديدة للتعاون الاقتصادي

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«مصر وأرمينيا».. صفحة جديدة للتعاون الاقتصادي

استقبال حافل لأول رئيس مصري يزور العاصمة «بريفان».. والسيسي: العلاقات تاريخية بيننا وتتمتع بخصوصية متفردة

«فاهاجن» يشيد بإصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات الكبرى: نتطلع لنقل تجربة مصر في البنية التحتية والنقل إلى بلادنا

عيني رأت عصفور ووياه ابنه.. بيحدفه في الريح وياخده في حضنه.. نوبتين وتالت نوبة عجبي عليهم.. كانوا سوا بيرفرفوا ويغنوا

رأس المال السوقي للبورصة يتجاوز 1.1 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه

نواب «التنسيقية» في ندوة «الوطن»: الحوار الوطني عقد اجتماعي فريد لـ«الجمهورية الجديدة»

نجني ثمار توجيهات السيسي بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية وتطبيق الإصلاح السياسي والاقتصادي وتطوير التشريعات

الصفحة الثانية

«حياة كريمة»: مليار جنيه تكلفة إنشاء «المراغة المركزي»

المستشفي يضم 30 سرير عناية مركزة.. و21 جهاز غسيل كلوى و17 حضانة و1 غرف عمليات

والمبادرة: انتهاء 70% من مشروعات الغاز فيالمنوفية

تطوير «وادي الصعايدة» بأسوان: مجمع للخدمات الحكومية ومركز شباب ومدارس

«فؤاد» ومحافظ أسيوط يفتتحان محطتين لتجميع المخلفات الصلبة

«التنمية المحلية»: تشغيل 19 ألف منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

«قاسم»: 80 سيارة تجوب القرى.. وتكثيف حملات المتابعة لمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار

وزيرالمالية يعلن طرح 3 ملايين جنيه معدنية تحمل شعار «قادرون باختلاف»

الصفحة الثالثة

وزير الدفاع يزور «الداخلية» لتقديم التهنئة بعيد الشرطة

وزير الداخلية: رجال الشرطة وأشقاؤهم في القوات المسلحة يجمعهم تعاون وثيق ومستمر

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة في مصر وإسرائيل وفلسطين

رئيس الوزراء يتابع إجراءات انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة

خطة لنقل الموظفينح بشبكة مواصلات متكاملة.. والتشغيل التجريبي بدأ مطلع 2023

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. «ابدأ» تطلق الشركة المصرية لإنتاج «الصودا آش»

تكلفتها الاستثمارية 550 مليون دولار... وطاقتها الانتاجية 600 ألف طن سنويا

«سمير» يلتقي وزراء وقادة الأعمال في أفريقيا في ختام قمة الرخاء بالقارة

وزير التجارة: يمة الصادرات المصرية إلى غانا ارتفعت بنسبة تفوق الـ200% خلال العامين الماضيين

«الصحة»: خدمات لـ1.4 مليون منتفع بـ«التأمين الصحي»

الجاليات المصرية في العواصم الأوروبية تحتفل بـ«عيد الشرطة» بالأعلام والأغاني الوطنية

الصفحة الرابعة

«مصر وأرمينيا» تبدآن صفحة جديدة للتعاون

استقبال حافل لأول رئيس مصري يزور العاصمة «يريفان» و«السيسي»: العلاقات بيننا تاريخية وتتمتع بخصوصية متفردة

مباحثات ثنائية للاستفادة من الطفرة المصرية في إنتاج الطاقة واالاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

خبراء الاقتصاد: الزيارات الخارجية للرئيس تبني شراكات متوازنة وتجذب استثمارات جديدة

الصفحة الخامسة

12 دولة أفريقية في ضيافة معرض الكتاب.. «عناوين باللغة العربية وبطاقات تعريفية للجمهور»

«السودان»: كرنفال ثقافي فخر للجميع ويحتضن كل العرب والأجانب ويؤكد ما تشهده مصر الجديدة من تطوير غير مسبوق

إقبال كبير على المعرض في اليوم الرابع.. وكتيبة للمتطوعين من 250 شابا وفتاة في خدمة الزوار والضيوف

مسؤل المتطوعين: المتقدمون هذا العام كان عددهم 9 الآلاف و500 شخص خضعوا لتصفيات واختبارات المشاركة

رئيس اتحاد الناشرين: زوار المعرض تجاوزوا نصف مليون

الصفحة السادسة

نواب تسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة «الوطن»: الإصلاح السياسي والاقتصادي وجهان لعملة واحدة

الحوار الوطني عقد اجتماعي فريد لـ«الجمهورية الجديدة»

الصفحة السابعة

الرئيس وجه بزيادة مستفيدي «تكافل وكرامة» مليون أسرة إضافية وبرامج الحماية تستهدف تقليل تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين

الصفحة الثامنة

ترتيب الأوراق والمهمة الأخيرة

«كولر» يفرض السرية في طنجة و«سافيو» غاضب ويترقب مصيره

حلم الأولمبياد

روجيرو ميكالي يضم 26 لاعبا لخوض ودية الجابون

سباق مع الزمن

الزمالك يكثف المفاوضات للتعاقد مع عبدالله السعيد وأحمد بلحاج.. وأسامة نبيه يبدأ دراسة فاركو بعد صحوة التغيير