أسعار الذهب في مصر تواصل الاستقرار لليوم الثاني.. عيار 21 بـ1760 جنيها

واصلت أسعار الذهب في مصر استقرارها النسبي لليوم الثاني على التوالي، في وقت لم يشهد المعدن الأصفر تحركات قوية تذكر، بعد جملة خسائره بنهاية الأسبوع الماضي.

جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر، على النحو التالي: سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 2011 جنيه، وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 1760 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 1509جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 14 النحاسي 1173 جنيها، وسجل الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) سعر 14080 جنيها، وبلغ سعر الأوقية 62556 جنيها، وبيع كيلو الذهب بسعر 2.011 مليون جنيه.

عالمياً، تراجع الذهب بنهاية الأسبوع الماضي، في جلسة الخميس، 30 دولار أمريكي لتسجل الأوقية سعر 1920 دولارا من 1950 في جلسة منتصف الأسبوع.

تحركات سعر الذهب في السوق المصرية

وبينما يعزو مسؤولي شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، تحركات سعر الذهب في السوق المصرية، إلى العرض والطلب أكثر منه البورصات العالمية، بسبب توقف الاستيراد منذ 3 سنوات، فمن الواضح أن هدوء السعر خلال الأيام الأخيرة، يرجع إلى فقدان المعدن النفيس لجاذبيته أمام الشهادات الجديدة مرتفعة العائد.