تفاصيل وفاة مدير الطوارئ بـ«صحة السويس».. سقط أثناء وقوفه أمام المستشفى العام

كشفت مصادر طبية بـ«صحة السويس»، عن تفاصيل وفاة الدكتور محمود عوض، مدير إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس بأزمة قلبية مفاجئة.

وقالت المصادر، إن الدكتور محمود عوض مدير الرعاية العاجلة والطوارئ، أصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية، أثناء وقوفه مع أحد زملائه من الأطباء أمام مستشفى السويس العام، وجرى نقله بواسطة زملائة الأطباء وطاقم التمريض إلى العناية المركزة بالمستشفى.

إجراء انتعاش قلبي للطبيب الراحل على مدار ساعة كاملة

وأوضحت المصادر أن الأطباء في قسم الرعاية العاجلة، بمستشفى السويس العام، أجروا على مدى ساعة كاملة، محاولة لإنعاش قلب الدكتور محمود عوض مدير الرعاية العاجلة والطوارئ، غير أن قلبه لم يستجب ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة، وصعدت روحه إلى بارئها.

وأضافت المصادر أن الدكتور محمود عوض، والذي كان يشغل موقع مدير إدارة الرعاية العاجلة، من أبناء محافظة السويس ويبلغ من العمر 34 عامًا ومتزوج ولديه طفل.

إعلان خبر الوفاة مساء الأحد

وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس، قد أعلنت خبر وفاة الدكتور محمود عوض، مدير إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بالمديرية، كما تناولت خبر الوفاة الصفحة الرسمية لنقابة أطباء السويس، وأعربت عن الحزن الشديد الذي انتاب أعضاء النقابة لوفاة عضو مجلس النقابة السابق، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة، ستكون اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر، بمسجد الرحمة والمغفرة المقابل لمقابر السويس الجديدة، بطريق السويس – القاهرة.

صفحات التواصل الاجتماعي تنعى الفقيد

ومن جهة أخرى، امتلأت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعبارات العزاء حزناً على وفاة الدكتور محمود عوض، كونه كان يتمتع بتقدير ومحبة العاملين بالقطاع الطبي في محافظة السويس.