وفاة مدير الرعاية العاجلة والطوارئ بـ«صحة السويس» بأزمة قلبية مفاجئة

شهدت محافظة السويس، حالة من الحزن، خاصة في الأوساط الطبية بعد وفاة الدكتور محمود عوض، مدير إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بمديرية الصحة والسكان في المحافظة بأزمة قلبية مفاجئة.

وأعرب عدد من الشخصيات العاملة في المجال الطبي، عن حزنهم بسبب فقدانهم لأحد الأطباء الذي كان يتمتع بسمعة طيبة، ويعمل دوما على مساعدة زملائه والمرضى بدأب وجهد وأنه كان يلبي نداء الواجب في أي لحظة خلال اليوم.

«الصحة» ونقابة الأطباء تنعيان الفقيد

نعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس الدكتور محمود عوض، مدير إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بالمديرية، الذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة.

كما تناولت خبر الوفاة الصفحة الرسمية لنقابة أطباء السويس، وأعربت عن الحزن الشديد الذي انتاب أعضاء النقابة لوفاة عضو مجلس النقابة السابق، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة ستكون اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر، بمسجد المغفرة والتقوى المتاخم لمقابر السويس الجديدة، بطريق السويس – القاهرة.

عضو مجلس نقابة الأطباء بالسويس السابق ومدير الرعاية العاجلة والطوارئ

وأكد عدد من المقربين من الفقيد الذي كان متخصصا في أمراض العظام، أنه من الأطباء الذين يتمتعون بالاستعداد لتقديم مختلف الخدمات الطبية، سواء من خلال موقعه كمدير إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ، حتى في أيام الراحة والإجازات، كان يعتبر دائما نفسه في عمل دائم فضلا عن تقديمه الخدمات المختلفة عندما كان عضوا بمجلس نقابة الأطباء السابق.