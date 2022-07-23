مستشفى السويس العام تجري 2708 عمليات جراحية كبرى خلال عام

تضمن تقرير أصدرته إدارة مستشفى السويس العام، حجم العمل الذي قدمه الفريق الطبي بالمستشفى، عبارة عن خدمات تضمن عمليات كبرى وصغرى وعمليات توليد وغيرها من الجهود التي يبذلها الفريق الطبي والغداري بالمستشفى لأبناء المحافظة.

إجراء نصف مليون خدمة طبية للمترددين على المستشفى العام خلال سنة

أكد تقرير صادر عن إدارة مستشفى السويس العام، الجمعة، أن الإحصائيات لمختلف أقسامها تُبرز الجهود المبذولة من الفريق الطبي والفني والإداري بالمستشفى، وذلك خلال العام الأخير، والتي تقع بين يونيو 2021 و يونيو 2022، وقال التقرير إن حجم التردد على أقسام المستشفى المختلفة هذا بخلاف استحداث وإضافة بعض الأقسام والتخصصات وعلى رأسها قسطرة القلب وعمليات الأورام والمخ والأعصاب بلغ نص مليون خدمة طبية قدمها الطاقم الطبي والإداري.

2708 عمليات كبرى و1187 طوارئ و4503 عمليات نساء وتوليد

وأوضح «التقرير» أنه تم توزيعه على شكل بيان صحفي، أنه تم إجراء بواسطة الفريق الطبي بالمستشفى «2708» عمليات كبرى و«1187» عملية طوارئ و«660» عملية بالعيادات الخارجية، و«4503» عمليات نساء وتوليد، و«646» عملية مناظير جهاز هضمي، كما كشف بيان السويس العام عن حجم الخدمات المقدمة بأقسام الآشعه على النحو التالي: «39966» أشعة عادية، و«31593» أشعة مقطعية، و«1334» إيكو، و«4475» رنين مغناطيسي، ودوبلر «562».

العيادات الخاجية استقبلت 428710 مترددين

وقد أشار «التقرير» لاستقبال العيادات الخارجية لـ«428710» مترددين واستقبلت أقسام الطوارئ «87078» مواطنا، «7606» بالأقسام الداخلي و«3264» بالعناية المركزة والعزل، وعناية أطفال استقبلت «493» مترددا والحضانات «1126» والكلي «4677».