مدبولي: مصر ملتزمة بتحقيق كل سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرك أن الأهداف المرجوة من النمو الاقتصادي سيجري تحقيقها من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وننتهز الفرصة للتأكيد على أن مصر ملتزمة بتحقيق كل السياسات التي جرى إدخالها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهذا يتضمن تحولا دائما لمعدلات صرف قوية ومرنة لكي نلبي احتياجات السوق بمصر.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «وكذلك ضمان المسار لتقليل الدين العام والتوسع بشبكات الأمن الاجتماعي والأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وكذلك الإصلاح الهيكلية لتقليل بصمة الغذاء بالقطاعات المختلفة، وتيسير النمو الذي يقوده القطاع الخاص».