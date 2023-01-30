مدبولي: نتحرك بخطط شاملة للتأكد من توافر العملة الأجنبية في الأسواق

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتحرك بسرعة للتعامل مع كل التحديات والعودة مرة أخرى على المسار، وإدراك إمكانيات النمو الهائلة الموجودة لدينا، «نوضح أنه منذ ديسمبر من العام الماضي، تكمنا من الاستجابة لاحتياجات السوق، والعمل عن كثب مع البنك المركزي، للإفراج عن البضائع والسلع الموجودة في المواني المصرية بدءًا من أول ديسمبر 2022 حتى الآن».

وأضاف «مدبولي»، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «هذا التطور تم تلقيه بشكل إيجابي من كل المشاركين في السوق، ونحن بدأنا بالفعل نشهد تطورا في سيولة العملة الأجنبية، وكذلك المزيد من جذب المستثمرين الأجانب، وبهذا الصدد نحن نتحرك قدمًا بخطط شاملة للتأكد من ضمان توافر العملة الأجنبية في الأسواق».