مدبولي: تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي على رأس أولوياتنا في 2023

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه عند الحديث عن الاستثمار، يجب التأكيد على أن تمكين القطاع الخاص واجتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد على رأس أولويات أجندتنا، وأود أن أؤكد للجميع أن هذه ليست خطة 5 أو 10 سنوات قادمة، ولكنها خطة عام 2023 بالفعل.

وأضاف «مدبولي»، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «هذه استراتيجية عامة، تضع الاستثمار والنمو القائم على الاستثمار، في لب التنفيذ، تحت مظلة وزارة المالية، وكذلك مبادرة إقراض جديدة لاثنين من أهم القطاعات الصناعة والزراعة».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «توسعنا كذلك في تغطية المعدات والأجهزة للإنتاج الصناعي من خلال سوق رأس المال، كأحد المصادر الرئيسية للتمويل، فالحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال أسواق المال، و(إيجي إكس) عاد مرة أخرى لتحقيق المكاسب في أسواق المال».