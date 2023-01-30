مدبولي: وثيقة ملكية الدولة إضافة مهمة لسوق السندات والأسهم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي من شأنها أن تكون إضافة إلى سوق السندات المصري وسوق الأسهم.

وأعرب مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته بحضور المؤتمر، قائلا إنّه سيكون منصة مهمة بين المستثمرين وشركات القطاع الخاص، وبين الحكومة.

وأكد رئيس الوزراء، أنّ الحكومة ستدعم كل المنصات التي ترى أنّها ستساعد الجميع في فهم الأهداف التي تسعى لها الدولة، وكذلك الفرص التي تظهر أمامنا.