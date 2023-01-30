خبير تنمية بشرية يكشف أنواع بيئات العمل وأكثرها إنتاجية

قال الدكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية، إنه يوجد عدة أنواع من بيئات العمل، منها البيئة الساحقة والبيئة المحفزة والبيئة المتعاونة، موضحًا أن البيئة الساحقة هي أن يقوم الأفراد بالعمل تحت تهديد داخل بيئة العمل، والتي يعمل الفرد بداخلها وهو مهدد ببقائه في العمل إذا لم يعمل بالصورة المطلوبة، أو إذا لم يحقق إنجازات معينة وأرقام معينة بالعمل، أما بيئة العمل المحفزة فتشمل تحفيز الفرد للعمل وتشجيعه إضافة إلى مساعدته وإزالة المعوقات التي تواجهه، أما البيئة المتعاونة فإن خطة العمل بها ليست واضحة ولا يكون هناك تهديد بالاستمرار في العمل أو مهام محددة مطلوب تنفيذها.

بيئة العمل الأكثر إنتاجية

وأضاف إلياس في حوار مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن البيئة المحفزة هي بيئة العمل الصحية والتي تصلح لجميع أنواع العمل، مشيرًا إلى أن البيئة المحفزة تكون محفزة للعمل لكل الأفراد وهو ما يرفع مستوى الافراد خاصة وأن تميز أفراد العمل يجعله حافز لتقليد الآخرين لهم والتعلم منهم داخل بيئة العمل.

اختلاف استجابة الأفراد للعمل تحت ضغط

وأوضح خبير التنمية البشرية أن استجابة الأفراد للعمل تحت ضغط في بيئة العمل يختلف من فرد لآخر، إذ أنه قد يستجيب البعض ويؤدي بصورة جيدة في حين قد يصيب هذا الضغط بعض الأفراد الآخرين بالإحباط وعدم القدرة على الإنتاجية بالصورة المرجوة.