5 عوامل تؤدي إلى الإصابات في مكان العمل.. منها التخطيط الضعيف

كشفت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن 5 عوامل شائعة تؤدي للإصابات في مكان العمل.

الظروف والأفعال غير الآمنة هي السبب الجذري لحدوث الإصابات

وأشارت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة إلى أن هناك قائمة طويلة من الاحتمالات لما يمكن أن يساهم أو يتسبب في إصابة بمكان العمل غالبًا ما تكون الظروف غير الآمنة والأفعال غير الآمنة هي السبب الجذري لحدوث الإصابات، لافتة إلى أن الأسباب التي تساهم في الإصابات بمكان العمل هي:

العامل الأول: عوامل الإلهاء التي يمكن أن تبعد العامل عن التركيز في مهمة العمل

يمكن أن تكون الفوضى أو الضوضاء، أو الإلهاء الذهني الناتج عن التفكير في الحياة الشخصية عامل كبير من عوامل الإلهاء.

العامل الثاني: الرضا عن النفس

عامل الرضا عن النفس يحدث نتيجة لقيام العديد من العمال بنفس المهام مرارًا وتكرارًا لسنوات عديدة ويؤدي هذا الرضا إلى اتباع طرق مختصرة أو عدم اتباع إجراءات سلامة العمل عندما يحدث هذا، من المرجح أن تحدث إصابة أثناء العمل.

العامل الثالث: الافتقار إلى التدبير المنزلي

وقالت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير إلى أن عامل الافتقار إلى التدبير المنزلي يؤدى إلى بعض الإصابات الشائعة مثل الانزلاق، والسقوط، والتمزقات، والالتواءات، والإجهاد بسبب الفوضى وعدم الترتيب.

العامل الرابع: التخطيط المسبق الضعيف

عندما لا يتم تقييم مخاطر المهمة جيدا قبل بدء العمل، هذا سيجعل الموظفين عرضة أكثر لخطر الإصابة كما يمكن أن يؤدي التخطيط المسبق الضعيف إلى مشكلات تتعلق بعدم امتلاك المعدات والأدوات والمواد والموظفين المناسبين والتدريب على العمل، كل هذه القضايا لها آثارها الفريدة على السلامة.

العامل الخامس: اتخاذ طرق مختصرة

اتخاذ طرق مختصرة لأداء العمل بشكل أسرع والتي تؤدي إلى العديد من الإصابات.