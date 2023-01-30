كيف وصف تقرير الطب الشرعي جريمة مهندس المرج؟.. 12 طعنة أودت بحياته

حصلت «الوطن» على نسخة من تقرير مصلحة الطب الشرعي في جريمة مقتل المهندس حسن عارف، الذي قُتل على يد 8 أشخاص من جيرانه بينهم 4 سيدات، عندما سددوا له عدة طعنات بعد أن قرر معاتبة جيرانه عندما اعتدوا على إحدى السيدات جارته، وجرى إحالة المتهمين الثمانية الذين شاركوا في الجريمة إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، وتمت معاقبة المتهمة الأولى وشقيقها المتهم الثاني بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت 26 مارس المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين.

اعترافات المتهمين

وفقًا لما جاء في تحقيقات النيابة، فإن أحد المتهمين أقر بتعديه على المجني عليه «حسن عارف» مهندس المرج، بواسطة سلاح أبيض (سكين) كما أقر السادس والسابع بتعديهما على المجني عليه بواسطة سلاح أبيض وزجاجات فارغة وطوب وشوم، وبإحراز الثاني للسلاح الأبيض المضبوط.

تقرير الطب الشرعي

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن إصابة المجني عليه عبارة عن 10 جروح مستوية الحواف مائلة الوضع تتراوح أطوالها بين (2.5 سم) في منطقة يسار الصدر نافذة التجويف ومحدثة لقطوع حادة بالرئة ويمين الظهر نافذة لتجويف الصدر، ومحدثة لقطوع حادة بالرئة وبخلفية شحمة الأذن اليمنى وخلفية العضد والساعد الأيسرين والكتف والمرفق الايمنين ووحشية الساعد الأيمن وخلفية الرسغ الأيمن

وبشأن الإصابات بالصدر والظهر، فإن هناك طعنتين حيويتين، وأن الباقي الإصابات قطعية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب ذات حافة حادة وطرف مدبب مثل السكين أو المطواة.

العقوبة القانونية

حول الموقف القانوني قال المحامي علي هيكل الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.