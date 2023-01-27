القصة الكاملة لمقتل عريس قليوب.. رصاصات الغدر أنهت حياته في المقهى

كان القهوجي «أحمد أبو شوشة» يقف أمام المقهى لإشعال النيران في الفحم المخصص للشيشة، بينما الشاب الثلاثيني «محمد» يراقبه بجانب دراجته النارية وفي يده بندقية آلية، رصاصات الغدر قتلت القهوجي «عريس قليوب» في الحال وأصابت شقيقه بإصابات مؤثرة في قدميه نقل على إثرها إلى مستشفى قليوب لتلقي الإسعافات الأولية.

التفاصيل الكاملة لوفاة عريس قليوب

لحظات رعب عاشها رواد المقهى والمارة الذين شاهدوا جريمة قتل عريس قليوب وتمكن المتهم من الهروب بدراجته النارية، وكان في يديه بندقيته الآلية أصابت المارة بالذعر والإرهاب، دقائق قليلة وحضرت قوة أمنية من مباحث قليوب إلى مكان الحادث وتمت مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بسوبر ماركت قريب من مكان الحادث وسؤال شهود العيان الذين أرشدوا عن المتهم «محمد» مسجل خطر الذي نفذ الجريمة في غضون 5 دقائق.

5 شهود يروون جريمة قتل عريس قليوب

التفاصيل الكاملة لوفاة عريس قليوب سردها 5 من شهود العيان للفريق الأمني الذي انتقل إلى مكان الحادث وتم التحفظ على فوارغ الطلقات النارية التي أصابت المجني عليه أحمد أبو شوشة عريس قليوب، وبحسب رواية أسرته للشرطة أنه متزوج منذ شهرين فقط وكان يباشر عمله وقت تربص المتهم به واستهدافه بالرصاص، لوجود خلافات بينهما.

الطب الشرعي

يواصل فريق البحث الجنائي أعمال الفحص ورصد الأماكن المحتمل اختباء المتهم فيها تمهيدًا للقبض عليه، بعد أن قتل عريس قليوب بعدة طلقات خلال وجوده في المقهى التي يعمل فيها بقرية ناي في قليوب، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا.

محامٍ يشرح عقوبة القتل العمد

يشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض، عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».