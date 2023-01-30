ماذا حدث داخل شقة حي الفروسية؟.. بواب العمارة قتل سيدة ليسرقها

بينما يسود الهدوء منطقة الفروسية بمحافظة الإسماعيلية، فإذا بعدد من سيارات الشرطة والإسعاف يقطع ذلك الهدوء، أمس الأحد، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق التي تقطن فيها سيدة في العقد الرابع من عمرها بمفردها.

جثة في بداية مرحلة التعفن

امتلأ أحد العقارات في حي الفروسية برجال الأمن والمباحث الجنائية لحل لغز العثور على جثة لسيدة في العقد الرابع من عمرها تدعى «م. ك»، داخل شقتها في بداية مرحلة التعفن الرُمي ومقيدة بالحبال حول جسدها بالكامل وعليها آثار تعذيب وخنق بالرقبة.

جهود مكثفة لضبط الجناة

طلب رجال الأمن فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، حتى يبدأوا في مباشرة عملهم، وأمروا بالتحفظ على كاميرات المراقبة لرصد خروج ودخول الأشخاص إلى العقار محل الجريمة، ليتمكنوا من ضبط الجناة، بعد رفع البصمات الموجودة بالشقة وإرسال الجثة إلى المشرحة تمهيدًا لتشريحها.

ساعات قليلة مرت على ارتكاب الواقعة وبذل ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، جهودًا جبارة في الوصول إلى الجناة بعد أن تم سؤال عدد من الشهود على الواقعة والمُبلغين، وحارس العقار التي اتجهت نحو الشبهات، خاصة بعد أن اختفى على غير عادته من مكان الجريمة الذي يقوم على حراسته، وفقًا للتحريات.

القبض على المتهم

وبعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تم إلقاء القبض على حارس العقار المتهم بقتل المجني عليها بدافع السرقة ولعلمه بأنها تقيم بمفردها داخل الشقة، وحالتها المادية جيدة، فأعد مخططًا بالاشتراك مع آخرين وتسلل إلى الشقة في ليلا، ولكن فشل مخططه حينما استيقظت على صوت مُنبعث من إحدى الحجرات.

لحظات قليلة كانت ستكشف الجناة حينما همت المجني عليها بالصراخ ولكن ما منعها هو قيام المتهم بكتم أنفاسها عن طريق خنقها وضربها بشكل مُبرح وتقييدها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، وسرق محتويات الشقو وفر هاربًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.