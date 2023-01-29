5 مشاهد في جريمة قتل سائق «توك توك» بحلوان.. سرقة ومكالمة صادمة وصرخات

«ركن التوك توك عندي في الجراج واتسرق، وبعدين حصلت خناقة بينا ومسكنا في بعض، وضربته بمطواه في صدره ومات، وبعد كده الشرطة قبضت عليا».. بتلك الكلمات اعترف حارس جراج في مدينة حلوان، أمام جهات التحقيق، بقتل سائق توك توك بسلاح أبيض، وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان للوقوف على ملابسات الجريمة.

5 مشاهد في جريمة قتل «إبراهيم»

عدد من المشاهد المأساوية في الجريمة، التي شهدتها مدينة حلوان بجنوب القاهرة، إذ بدأت بخلاف بسبب سرقة التوك توك الذي يمتلكه المجني عليه، وانتهت بطعنة نافذة في صدره، ليسقط غارقًا في دمائه، وتجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في الجريمة.

المشهد الأول.. «توك توك» داخل الجراج

المشهد الأول، كان عودة «إبراهيم» صاحب الـ 19 عامًا، من بعد يوم مرهق من العمل على التوك توك في شوارع حلوان، ليقوم بركنه في جراج بالقرب من منزله، خاصة أن هناك حارس للجراج.

المشهد الثاني.. سرقة الـ «توك توك»

في صباح اليوم التالي، يعود «إبراهيم» إلى الجراج ليبدأ عمله على التوك توك، ليكتشف سرقته من الجراج، وتحدث مع حارسه الذي أخبره بأنه إن لم يجد التوك توك فسيقوم بشراء آخر له، وتنتهي المشاداة بينهما بمغادرة «إبراهيم» الجراج على أمل العودة في اليوم التالي، ليجده.

المشهد الثالث.. مشاجرة مع حارس الجراج

يعود إبراهيم مرة أخرى إلى حارس الجراج، وتنشب بينهما مشادة كلامية تتطور إلى مشاجرة ليقوم الأخير بتسديد طعنة نافذة في صدر المجني عليه، من مطواة، ليسقط «إبراهيم» غارقًا في دمائه.

المشهد الرابع.. صدمة لأسرة سائق الـ «توك توك»

خبر مقتل إبراهيم وقع كالصاعقة على أسرته، حينما هاتفهم أحد الأشخاص يخبرهم بأن نجلهم تلقى طعنة في صدره من حارس جراج، وأنه ينازع الموت، أسرعت الأسرة إلى مكان الواقعة، وبمجرد وصولهم كان المجني عليه قد فارق الحياة، لترتفع الصرخات، وخلال دقائق كان رجال الشرطة متواجدين في مكان الجريمة، وجرى فحص البلاغ ومناقشة شهود العيان، وانتقلت جهات التحقيق وناظرت الجثمان وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل عنها.

المشهد الخامس.. المتهم في قبضة الشرطة

نجح ضباط الشرطة بحلوان في ضبط المتهم، وقررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، في المقابل، وداخل منزل «إبراهيم»، لم تتوقف الصرخات، أو يتلاشى الحزن على رحيل صاحب الـ 19 عامًا، الذي عُرف بين أهالي منطقته بأنه شاب مكافح يعمل ليلًا ونهارًا على الـ «توك توك» الذي يمتلكه، ولم يتسبب يوما في مشكلة مع أي أحد.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة، أوضح أحمد داود المحامي، خلال حديثه لـ «الوطن»، أن الواقعة وفق المتوافر من التحقيقات، تعد واقعة مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، وبالتالي تكون التهمة فيها «ضرب أفضى إلى موت»، وعقوبتها السجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات، وحال ثبوت سبق الإصرار والترصد في الواقعة، تصل العقوبة للإعدام.