حبس بائع خضروات بتهمة قتل عاطل في العمرانية بسبب ثأر قديم

أمرت جهات التحقيق بحبس بائع خضروات 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل عاطل بسلاح أبيض في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، على خلفية ثأر قديم بينهما، وطالبت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

القبض على المتهم

وكانت مباحث العمرانية ألقت القبض على بائع خضار قام بقتل عاطل بسلاح أبيض «سكين» بسبب ثأر قديم، مساء أمس الجمعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء احمد خلف نائب مدير المباحث إخطارا من اللواء علاء فتحى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل أحد الأشخاص في شارع عبدالمجيد بدوي، بدائرة القسم، وعلى الفور أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

العثور على جثة المجني عليه

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «محمد ، ش»، 29 سنة، عاطل، ومقيم في منطقة العمرانية، مصاب بجرح طعني أعلى الفخذ الأيسر، وتبين أن مرتكب الواقعة «حمادة ر»، 27 سنة، بائع خضار، ومقيم في أبوالنمرس، مصاب بجرح قطعي في اليد اليسرى.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم بعد القبض عليه أمام العميد وائل الجابري مأمور القسم، اعترف بارتكاب الواقعة بسكين تعدى بها على المجني عليه، وأحدث إصابته التي أودت بحياته في الحال، موضحا أن إصابته سببها مقاومة المجني عليه له.

وذكر المتهم أن سبب قتله للمجني عليه يرجع إلى وجود خصومة ثأرية قديمة بينهما، لسابق قيام شقيق المجني عليه بقتل شقيقه (شقيق المتهم)، وصدر حكم بحبسه 7 سنوات.

وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.