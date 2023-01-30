استشاري جراحة بطب قصر العيني: لا توجد أدوية لعلاج خشونة المفاصل

قال الدكتور أشرف النحال، رئيس أقسام الجراحة الأسبق بطب قصر العيني، إنه لا يوجد أدوية لعلاج خشونة المفاصل، ويكمن العلاج الرئيسي لها في الاهتمام بالميكانيكا والحركة وقوة العضلات وليونة المفاصل، مشيرا إلى أن الحقن الخاصة بالخشونة التي ظهرت خلال السنوات الماضية لا يمكن الاعتماد عليها في العلاج، وذلك وفقًا جميع المراكز العلمية.

الحقن الموضعي لخشونة المفاصل

وأضاف «النحال» عبر فضائية «TEN»، أن الحقن الموضعي متروك للنقاش بين المريض والطبيب لتقليل الألم، وذلك عند صعوبة تناول المسكنات وفقًا للحالة الصحية، موضحًا أنه يفضل عدم تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين بعد تناول الطعام مباشرا، كونها تقلل من امتصاص الكالسيوم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد علاقة مباشرة بين تناول الكوارع وعلاج خشونة المفاصل، مؤكدًا على فوائد الكوارع كونها منخفضة السعرات الحرارية، وبالتالي تساعد على عدم زيادة الوزن.

خشونة المفاصل تحدث لدى غالبية البشر

وأشار إلى أن خشونة المفاصل تحدث لدى غالبية البشر عند مراحل عمرية معينة، موضحًا أن هناك أنواع متعددة من الخشونة، ولكن الأكثر شيوعيًا هو الخشونة الأولية، والتي تحدث للجميع وتأتي دون وجود أسباب ونتيجة تقدم السن وغيره من العوامل، موضحًا أن زيادة الوزن بشكل كبير يزيد الحمولة على المفصل ويؤثر عليه بالإضافة إلى حدوث بعض التشوهات أثناء الطفولة مثل العيوب الخلقية ونقص الفيتامينات الهامة كفيتامين «د» والكالسيوم وغيرها من العناصر.