نصائح عند شراء فواكه اللحوم.. اختر الكوارع الأمامية للعجل

تعد فواكة اللحوم والسمين من الأكلات التي يفضلها عدد كبير من المواطنين، مثل الكوارع ولحمة الرأس والممبار والكرشة والفشة والطحال.

وأشارت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة إلى أن دراسات حديثة أثبتت صحة تلك الآكلات فى تقوية جهاز المناعة والعظام والأمعاء والبشرة والصحة العامة، وفيما يتعلق بضوابط وكيفية شراء فواكة اللحوم أو الكوارع، أوضحت أنه يتم الإختيار وفق معايير ومنها:

كيفية اختيارالكوارع

- قم باختيار الكوارع البيضاء الممتلئة والتي تكون ناصعة البياض والأظافر حمراء اللون.

- تأكد من أن الذبيحة طازجة وموجود داخل الماسورة النخاع كاملًا وهو سائل جيلاتيني لونه مائل للصفار.

- اختيار الكوارع الأمامية للعجل لأنها تكون أكثر امتلاء من الكوارع الخلفية.

- اطلب الكوارع العجالي صغيرة العمر لأنها لا تحتاج للكثير من الوقت في الطهي على عكس كبيرة العمر.

طريقة تنظيف الكوارع

- يجب التأكد التام من عدم وجود شعر على قطع الكوارع.

- يمكن حلق الشعر بماكينة حلاقة رجالي نظيفة، وتجنب حرق الشعر بالولاعة أو النار لتجنب تلونها بالبقع السوداء بعد الحرق.

- يتم نقعها فى مياه بها كوب خل، وعصير ليمون وملح لمدة ساعة ثم تفرك جيدا وتشطف تحت الماء النظيف .

وأشارت إلى أن الكوارع عبارة عن أقدام الجاموس والبقر وتفضل أقدام الجاموس عن البقر لامتلائها وسهولة الطهى ،وهى عباره عن بروتين يسمى جيلاتين والفائدة موجودة فى النخاع و شوربة الكوارع.