وزير الخارجية الأمريكي: عقد بقيمة 600 مليون دولار لدعم تكنولوجيا الاتصالات بمصر

قال وزير الخارجية الأمريكي، إنّ مصر وأمريكا تربطهما شراكة وصداقة على مدار سنوات: «نقدر العلاقات التي تجمعنا على مدار سنوات، وأعبر عن تقديري على استضافة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وعلى الحوار الذي جمع بيننا».

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي يعقده مع وزير الخارجية المصري: «الويات المتحدة ومصر ملتزمتان بالعلاقات الثنائية وتعميقها وإحدى الأولويات المهمة في هذه العلاقة بناء تعاون اقتصادي طويل المدى لإفادة الشعب المصري والأمريكي والاستثمار بالبنية الاقتصادية، وقمنا بدعم عقد بقيمة 600 مليون دولار لبناء كابل اتصالات تحت الماء لخلق اتصالات سريعة معتمدة من خلال مصر والقرن الأفريقي ونساعد مصر من خلال الاستثمار في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ونريد التأكد من أن الشركات الأمريكية تشارك في هذا السوق».