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وزير الخارجية الأمريكي: سندعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر

كتب:

عمرو حسني
06:53 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، إن الأوكرانيين ينتظرون شتاء قاسيا، وسيجري العمل مع مجموعة الدول السبع وشركاء آخرين لإصلاح البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف إلى جانب كييف مهما استغرق الأمر بحسب قناة «العربية».

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانضمام إلى روسيا وسط رفض غربي، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو.

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