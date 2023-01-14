 وزير الخارجية الأمريكي يزور اليونان الشهر المقبل

يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليونان، خلال الأسبوع الأخير من الشهر المقبل، وفقا لمصادر دبلوماسية في واشنطن.

ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية، اليوم السبت، عن المصادر القول إن بلينكن سيزور العاصمة آثينا خلال يومي 20 و21 فبراير المقبل، بهدف المشاركة في الحوار الاستراتيجي بين اليونان والولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة بأنه ينظر إلى هذه الزيارة على أنها مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنظر إلى العواصم التي سيزورها المسؤول الأمريكي في هذه الفترة.