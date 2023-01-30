وزير خارجية أمريكا: نرحب بخطوات مصر لحماية الحرية الدينية والنساء

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إنه جرى تناول الجهود التي تبذلها بلاده لدعم العملية السياسية في السودان والتحول نحو الديموقراطية، إذ يعتمد مستقبل السودان على وجود حكومة تراعي مصالح جميع فئات الشعب، وأمريكا سوف تدعم أي جهود تساعد على تحقيق الرخاء لسكان المنطقة.

وأضاف «بلينكن» خلال مؤتمر صحفي يعقده مع وزير الخارجية المصري، أن بلاده ترحب بالخطوات التي تتخذها مصر لحماية الحرية الدينية وحماية النساء، ونرحب بعقد الحوار الوطني، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، ونستمر بالحديث مع الحكومة باتخاذ إجراءات لتحقيق تقدم فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان وبما في ذلك إطلاق تطبيق العفو الرئاسي، وتحقيق الإصلاحات للتأكد من أن جميع المصريين يمكنهم التعبير عن أنفسهم بدون أي عوائق، مشددا على أن تحقيق النتائج الملموسة بمجال حقوق الإنسان سيكون له تأثير على جميع ما نقوم به.