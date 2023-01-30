نقيب الأشراف: الظروف الحالية تتطلب منا التكاتف والإنجازات واضحة دون مواربة

أكد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، أن الإنجازات التي تحدث على أرض مصر شيء مشرّف للغاية دون مجاملة، مشددا على أن الظروف الحالية تتطلب منا التكاتف، وأضاف خلال احتفال نقابة الأشراف بحلول شهر رجب، أن مصر مرت بظروف صعبة قبل ذلك، ومرت كلها بسلام، متابعا: «وطننا بخير، ونقول للقيادة السياسية سيروا على بركة الله تعالى».

تحية للقوات المسلحة وأفراد الشرطة البواسل وشهداء والوطن

ووجه نقيب الأشراف، التحية للقوات المسلحة وأفراد الشرطة البواسل وشهداء والوطن، قائلا: «نحن جميعا أرواحنا فداكِ يا مصر بالأفعال وليست بالكلمات»، ووجه نقيب الأشراف رسالة للشباب قائلا: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تلتفتوا للشائعات التي تبث الفتنة ببن أبناء الوطن الواحد»، مشددا على أن الشعب المصري صامد، وقادر على تخطي الصعاب.

وِأشار نقيب الأشراف، إلى أن النقابة تعقد بين الحين والآخر ندوات للشباب عن حب الوطن، لمدهم بجرعة وطنية ودينية، وقطع الطريق على غرس الأفكار المتطرفة في أذهانهم.

احتفالية شهر رجب

ومن جانبه، قال الدكتور يسري جبر الأستاذ بجامعة الأزهر، إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو مصدر الهداية، ولولا النبي ما شُرف مكان أو زمان، وكلما كان الزمان والمكان والإنسان منتسب للنبي يزداد شرف، فما بالكم بشرف الانتساب إلى أهله الكرام.

وأكد خلال كلمته في الاحتفالية، ضرورة أداء عبادة الشكر، لأنها مهمة وسط الغلاء الذي نعيشه، وعلينا ألا نخاف فهناك مجاعات حدثت في عهد النبي وعهد عمرو بن الخطاب، ولكننا حتى الآن لم نصل إلى هذه المرحلة في بلدنا الحبيب ولن نصل، وعلينا الانتباه إلى أن الشيطان هو من يعِد الإنسان الفقر.

وقال، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نهى عن الكفر بالنعمة وعدم الشكر عليها، وأمرنا بتذكرها في كل لحظة، والنظر إلى عظمة المُنعم، مشددا على أن كل فرد منتسب إلى الأشراف أن يظهر ذلك في خُلُقه وتعامله حتى يتساءل الناس عنه وعن أصله، ليجدوه من آل بيت النبي الكرام.

وقال جبر: «نحن في زمن نحتاج فيه إلى إحياء عبادة إطعام الطعام، هذه العبادة التي توارثها الأنبياء عليهم السلام حتى جاء النبي الذي أطعم الجيوش كلها، ونحن الآن في فرصة لينظر الغني منا إلى الفقير، والغني في أشد الحاجة إلى الفقراء حتى يكمل أركان الإسلام وهي الزكاة، ولولا وجود الفقراء ما وجد الأغنياء، وكل ما يؤخذ من الغني إلى الفقير هو حق معلوم عليه بأوامر ربانية من الغنى على الفقير».

وفي نهاية الحفل، كرّم السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العلمية بالنقابة، ومنحه لقب شيخ الشرف، وقال السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، إن لقب شيخ الشرف هو أعلى لقب يتم منحه لأبناء الأشراف الذين قدموا خدمات وأعمال جليلة في نطاق تخصصهم.