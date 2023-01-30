نائب رئيس «الأمة السوداني» لقناة القاهرة الإخبارية: أوضاعنا كانت متأزمة قبل 25 أكتوبر 2022

قال الفريق صديق إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني، إن الوضع السياسي في السودان عقب ثورة ديسمبر التي انتصرت وأزاحت النظام السابق وقياداته من سدة الحكم وعاد الأمر للشعب السوداني ليقرر مصيره، لم تكتمل دورته، كما أن الحالة السودانية تأزمت حتى 25 أكتوبر 2019.

وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «هناك تباين في وجهات النظر بالسودان، وهناك مؤسستان هما المؤسسة العسكرية وتعرف سياسيا بالمكون العسكري، والمجموعة السياسية التي تعرف بقوى الحرية والتغيير».

فترة انتقالية لمدة 3 سنوات

وتابع: «المؤسستان اتفقتا بموجب وثيقة دستورية أن يديرا فترة انتقالية لمدة 3 سنوات يعقبها تحول ديمقراطي وإجراء انتخابات عامة، وسرعان ما تباينت مواقفهم وتباعدت خطوطهم وتأزمت الحالة السياسية السودانية حتى تولى القائد العام للقوات المسحلة الفريق أول عبدالفتاح البرهان الأمر، وبدأ في إعادة ترتيب الأوضاع السياسية إلا أن الأمر تواجه بالرفض ومقاومة شديدة جدا، وأخذت المقاومة طرق متعددة منها المناصحة والحوار ومحاولة لإيجاد معالجة لما حدث بطريقة لا تعرض البلد إلى هزة».